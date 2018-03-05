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Alt yapıda tek maç oynandı

YOZGAT Amatör Küme U16 ve U19 Futbol Liglerinde bu hafta sadece bir tane müsabaka oynandı.

Alt yapıda tek maç oynandı

YOZGAT Amatör Küme U16 ve U19 Futbol Liglerinde bu hafta sadece bir tane müsabaka oynandı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Alt yapıda tek maç oynandı

U16 Futbol Lig’inde Yozgatspor ile Sorgun Gençlikspor arasında oynanması gereken müsabaka Sorgun Gençlikspor takımının sahaya çıkmaması nedeniyle Yozgatspor bu müsabakayı hükmen kazandı. U19 Futbol Lig’inde ise Yemenoğlu Bozokspor Boğazlıyan Şekerspor’u 5-0 yenerken, Boğazlıyan Sağlıkspor ile Yozgatspor arasında oynanması gereken müsabakada Boğazlıyan Sağlıkspor sahaya çıkmamasından dolayı Yozgatspor bu müsabakayı da hükmen 3-0 kazandı.

U16 Yozgatspor – Sorgun Gençlikspor hükmen 3-0
U19 Bozokspor – Boğazlıyan Şekerspor 5-0
Boğazlıyar Sağlıkspor – Yozgatspor Hükmen  3-0

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:13
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