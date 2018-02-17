Alt yapıda Sorgun farkı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen alt yapı geliştirme U11 Basketbol turnuvasına toplam 4 takım katıldı.

Yozgat Gençlikspor A ve B takımları ile Sorgun Gençlikspor A ve B takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen turnuvada tüm rakiplerini yenen Sorgun Gençlikspor A takımı şampiyonluk turu atarken, Yozgat Gençlikspor A takımı ise ikinci oldu.