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Alt yapıda Sorgun farkı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından altyapı geliştirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen U11 Basketbol turnuvasında Sorgun ekibi şampiyonluk turu attı.

Alt yapıda Sorgun farkı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından altyapı geliştirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen U11 Basketbol turnuvasında Sorgun ekibi şampiyonluk turu attı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Alt yapıda Sorgun farkı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen alt yapı geliştirme U11 Basketbol turnuvasına toplam 4 takım katıldı.
Yozgat Gençlikspor A ve B takımları ile Sorgun Gençlikspor A ve B takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen turnuvada tüm rakiplerini yenen Sorgun Gençlikspor A takımı şampiyonluk turu atarken, Yozgat Gençlikspor A takımı ise ikinci oldu.

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