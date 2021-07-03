Alt yapı seçmeleri yapılacak

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yapılacak olan alt yapı seçmelerinde Yozgat Belediyesi Bozokspor antrenörlerinin beğendiği oyuncular spor okuluna davet edilecek. Yozgatlı gençleri Türk futboluna kazandırmak için çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor, daha önce Gençlerbirliği, Ankaragücü, Kayserispor, Sivasspor gibi Süper Lig ekiplerinin alt yapılarına bir çok oyuncu gönderdi. Yozgatlı genç yetenekleri keşvederek futbol dersi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor 2008-2009 doğumlular için 5 Temmuz Pazartesi Saat 17.30’da, 2010-2011 doğumlular için 6 Temmuz Salı saat 17.30’da ve 2012-2013 doğumlular için de 7 Temmuz Çarşamba 17.30’da Bozok Stadyumu yan sahada seçme yapacak.