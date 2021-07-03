Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376.67
ALTIN
500.07
DOLAR
8.7003
STERLİN
12.0398
EURO
10.3250

Alt yapı seçmeleri yapılacak

Yozgat Belediyesi Bozokspor kadrolarına yetenekli gençleri katmak için altyapı seçmesi yapacak.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:32
Alt yapı seçmeleri yapılacak

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yapılacak olan alt yapı seçmelerinde Yozgat Belediyesi Bozokspor antrenörlerinin beğendiği oyuncular spor okuluna davet edilecek. Yozgatlı gençleri Türk  futboluna kazandırmak için çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor, daha önce Gençlerbirliği, Ankaragücü, Kayserispor, Sivasspor gibi Süper Lig ekiplerinin alt yapılarına bir çok oyuncu gönderdi. Yozgatlı genç yetenekleri keşvederek futbol dersi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor 2008-2009 doğumlular için 5 Temmuz Pazartesi Saat 17.30’da, 2010-2011 doğumlular için 6 Temmuz Salı saat 17.30’da ve 2012-2013 doğumlular için de 7 Temmuz Çarşamba 17.30’da Bozok Stadyumu yan sahada seçme yapacak. 

Anahtar Kelimeler:
Alt Yapı Seçmeleri Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozokspor’da turnuva hazırlığı
Bozokspor’da turnuva hazırlığı
Cimnastik ile formlarını koruyorlar
Cimnastik ile formlarını koruyorlar
Müsabakalar seyircili oynanacak
Müsabakalar seyircili oynanacak
Hazırlık müsabakalarına devam
Hazırlık müsabakalarına devam
Statta Atletizm kursu
Statta Atletizm kursu
Veteranlardan ziyaret
Veteranlardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim