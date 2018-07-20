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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş, kendileri için altyapının çok önemli olduğunu söyledi.

ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş, kendileri için altyapının çok önemli olduğunu söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi

Yozgatspor yönetimi ile daha önce önceki konuşmalarında U19’a iyi bir takımlarının olduğunu öğrendiğini dile getiren Baş, ‘’Tabiki altyapı çok önemli. Oradan kazandırabileceğimiz oyuncu görürsek kadroya katarız. Daha önce çalıştığım Hopaspor’da 9 tane Hopa’nın çocuğunu kazandırdık bu yıl üçüncü ligde çocuklar mücadele edecek. Onlara hizmet te çok önemli. Yozgat’a geldik, birilerine hizmet edelim, diğerlerine etmeyelim diye bir düşüncemiz yok ama şunu da herkes kabul etmeli ki Yozgat’ın birinci derdi bu takımı bu çukurdan nasıl kurtarırız, profesyonel lige nasıl taşırız odur. Bunu yaparken de etrafımızdaki insanlara nasıl hizmet edebiliriz. Bu altyapı konusunda da olabilir, taraftar da olabilir, herkes de olabilir. Biz zaten altyapının çamurlarını yemiş, yalamış yutmuş insanlarız önceki çalıştığımız kulüplerde 12-13 tane Milli takıma oyuncu kazandırmış hocayız A2 liginde Galatasaray ile aynı puanı yapmış hocayız. Orada altyapıdaki oyuncu nasıl kazandırılır, ne yapılır nedir onları çok iyi bilen insanız. İnşallah o yönde de çok büyük katkımız olacak. Bu takım profesyonel lige çıkarsa o zaman altyapı ile ilgili proje yapmak gerekiyor. Onlar da bizde mevcut ama altyapı ile ilgili proje üretilmesi değil, Yozgatspor’un BAL’dan profesyonel lige çıkması ile ilgili bir hizmet isteniyor biz bu hizmeti kusursuz yapmak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağız’’ dedi.

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