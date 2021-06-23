ALT YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleri ile Sorgun Belediyespor altyapı sorumlusu Meşmiş Keskin gözetiminde açılan futbol kursu Sorgun ilçe stadında Covit-19 tedbirleri gözetilerek devam ediyor. Sorgun Belediyespor Altyapı sorumlusu Memiş Keskin, yaklaşık bir aydır Sorgunlu gençlik ile antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Çok sayıda sporcunun katıldığını antrenmanların çok verimli geçtiğini dile getiren Keskin, Sorgun Belediyespor’un gelecekteki oyuncularını belirlemeye çalıştıklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarına katılan çocukların birçoğunun gelecek vadeden çocuklar olduğuna dikkat çeken Keskin, bu çocukların futbol anlamında gelişmelerine katkı sağlayacaklarını ve Türk Futboluna kazandırmak için gayret göstereceklerini belirtti.