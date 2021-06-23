Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1410
ALTIN
494.828
DOLAR
8.6458
STERLİN
12.0674
EURO
10.3181

ALT YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor tarafından açılan altyapı kursları devam ediyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:52
ALT YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleri ile Sorgun Belediyespor altyapı sorumlusu Meşmiş Keskin gözetiminde açılan futbol kursu Sorgun ilçe stadında Covit-19 tedbirleri gözetilerek devam ediyor. Sorgun Belediyespor Altyapı sorumlusu Memiş Keskin, yaklaşık bir aydır Sorgunlu gençlik ile antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Çok sayıda sporcunun katıldığını antrenmanların çok verimli geçtiğini dile getiren Keskin, Sorgun Belediyespor’un gelecekteki oyuncularını belirlemeye çalıştıklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarına katılan çocukların birçoğunun gelecek vadeden çocuklar olduğuna dikkat çeken Keskin, bu çocukların futbol anlamında gelişmelerine katkı sağlayacaklarını ve Türk Futboluna kazandırmak için gayret göstereceklerini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
ALT YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli takım seçmelerine hazırlanıyor
Milli takım seçmelerine hazırlanıyor
Turnuvaya Yozgat damgası
Turnuvaya Yozgat damgası
Kızlardan hocalarına sürpriz
Kızlardan hocalarına sürpriz
Şöhret adaylığını açıkladı
Şöhret adaylığını açıkladı
Tesis inşaatı devam ediyor
Tesis inşaatı devam ediyor
Yeni sezon öncesinde destek sözü
Yeni sezon öncesinde destek sözü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim