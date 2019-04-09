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Alpaslan kutladı

YİMPAŞ YOZGATSPOR'da 1998-2000 yıllarında görev yapan, ekibin başarısında, kulübün tesisleşmesinde de önemli katkıları bulunan tecrübeli teknik adam Mahmut Alpaslan, Yozgat'ı uutmadı.

Alpaslan kutladı

YİMPAŞ YOZGATSPOR'da 1998-2000 yıllarında görev yapan, ekibin başarısında, kulübün tesisleşmesinde de önemli katkıları bulunan tecrübeli teknik adam Mahmut Alpaslan, Yozgat'ı uutmadı.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Alpaslan kutladı

Gazetemizi telefonla arayan Alpaslan, Yozgatspor'un Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk turunu atmasına sevindiğini, bu sevinci herkes gibi paylaşmaktan gurur duyduğunu söyledi. Alpaslan, ''Yozgatspor'da görev yaptığım dönemde iyi günler yaşadık. Edindiğimiz dostluklarımız halen devam etmektedir. Yozgatspor'un  geldiği noktaya üzüldük. Yeniden dirilmesi, şampiyon olması, üçüncü ligin kapısını aralaması bizleri de sevindirdi, gururlandırdı. Yozgatspor'un önce üçüncü ligde daha sonra da daha üst liglerde görmek istiyoruz. Yozgat'ta bu potansiyel var olduğunu biliyorum. Camiayı ve tüm Yozgat halkını bu başarıdan dolayı kutluyorum. Bu arada Hentbol takımınızı da tebrik ediyorum'' diye konuştu.

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