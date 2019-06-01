Alpaslan Bacanlı anısına

Nohutlu tepesinde dün düzenlenen tören ile oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim törenine Amatör Spor camiası, İl Hakem Kurulu ve Yozgat Genlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile şube müdürleri, Alpaslan Bacanlı’nın babası Nevzat Bacanlı’da katıldı. Yaklaşık bin fidan Nohutlu tepesinde bulunan hatıra ormanında toprak ile buluşturularak ilk can suyu verildi. Fidan dikim töreni sonrasında konuşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, birlik ve beraberlik yemeğinde dediği gibi bütün Amatör Spor Camiası adına bir tane fidan dikme sözü verdiğini, bu sözünü ise oluşturdukları hatıra ormanı ile tuttuklarını söyledi. Amatör Spor hatıra ormanı olacak olan bu ormana Yozgat sporunun tanınmış isimlerinden Alpaslan Bacanlı’nın adını verdiklerini hatırlatan Bektaş, ‘’Alpaslan kardeşimiz Yozgat spor camiası için çok önemli bir isimdi ve erken yaşta aramızdan ayrıldı. Bu nedenle Alpaslan kardeşimizin de adını yaşatmak için hatıra ormanımıza onun adını verdik. Bu mübarek günde onun adını verdiğimiz hatıra ormanına diktiğimiz fidanlar inşallah ileride büyüyecek’’ dedi.

Alpaslan Bacanlı’nın babası Nevzat Bacanlı ise oğlunun adına yapılan hatıra ormanından dolayı çok mutlu olduğunu Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sayesinde oğlunun adının ölümsüzleştiğini belirtti.