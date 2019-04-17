Alkışlar Yozgatspor'a

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grubu lider tamamlayan Yozgatspor, şampiyonluğunu garantiledikten sonra kendi sahasında Sungurlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda şampiyonluk turu atan kırmızı siyahlılara müsabaka öncesinde Sungurlu Belediyesporlu oyuncular örnek bir davranış sergiledi. Maç öncesinde Yozgatspor’un saha çıkacağı yerde karşılıklı dizilen Sungurlu Belediyesporlu oyuncular aralarından geçen Yozgatsporlu oyuncuları alkışladılar ve şampiyonluklarını kutladılar. Sungurlu Belediyespor’un bu davranışı Yozgatspor taraftarından da büyük beğeni toplarken, aynı ayda sahada olan iki takımı tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundular.