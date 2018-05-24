Ali Yıldırım Kilis’te

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgatspor’un devre arasında takıma büyük katkı sağlaması için Kırşehir Belediyespor’dan transfer ettiği golcü oyuncu Ali Yıldırım, Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Kilis Belediyespor ile anlaştı. Yıldırım, Kilis Belediyespor’a ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kilis Belediyespor teknik direktörün İbrahim Katırcı ise “Kilis Belediyespor olarak bu sezon grubumuzun en başarılı takımı olmak için kollarımızı sıvadık. Yaptığımız transferler işimizi ne kadar ciddiye aldığımızın göstergesi. Kilis Belediyespor olarak bu sezon ligin altını üstüne getireceğiz. İstediğimiz ve yakalayacağımız başarıyı taraftarlarımıza Kilis halkına Kilis Belediyespor yönetimine ve Kilis Belediye başkanımız Hasan Karay’a hediye etmek istiyoruz’’ dedi.