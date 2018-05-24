Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103614
ALTIN
194.023
DOLAR
4.6521
STERLİN
6.2252
EURO
5.4582

Ali Yıldırım Kilis’te

GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Kırşehir Belediyespor’dan Yozgatspor’a transfer başarılı forvet oyuncusu Ali Yıldırım, Kilis Belediyespor ile el sıkıştı.

Ali Yıldırım Kilis’te

GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Kırşehir Belediyespor’dan Yozgatspor’a transfer başarılı forvet oyuncusu Ali Yıldırım, Kilis Belediyespor ile el sıkıştı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
35 Okunma
Ali Yıldırım Kilis’te

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgatspor’un devre arasında takıma büyük katkı sağlaması için Kırşehir Belediyespor’dan transfer ettiği golcü oyuncu Ali Yıldırım, Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Kilis Belediyespor ile anlaştı. Yıldırım, Kilis Belediyespor’a ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kilis Belediyespor teknik direktörün İbrahim Katırcı ise “Kilis Belediyespor olarak bu sezon grubumuzun en başarılı takımı olmak için kollarımızı sıvadık. Yaptığımız transferler işimizi ne kadar ciddiye aldığımızın göstergesi. Kilis Belediyespor olarak bu sezon ligin altını üstüne getireceğiz. İstediğimiz ve yakalayacağımız başarıyı taraftarlarımıza Kilis halkına Kilis Belediyespor yönetimine ve Kilis Belediye başkanımız Hasan Karay’a hediye etmek istiyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sedef taraftarlarla buluştu
Sedef taraftarlarla buluştu
Kızlar Ankara’da
Kızlar Ankara’da
Başkan sporcuları kutladı
Başkan sporcuları kutladı
Yetenek taramasına devam
Yetenek taramasına devam
Vehbi Furkan da gitti
Vehbi Furkan da gitti
DOLU DOLU SPOR ETKiNLiKLERi
DOLU DOLU SPOR ETKiNLiKLERi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim