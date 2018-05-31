Ali Yakup Ünye’de

Yozgatspor’un geleceğinin henüz belli olmaması, geçen sezon kırmızı siyahlı formayı giyen oyuncuların başka kulüplere gitmesine neden oluyor. Yozgatspor’da devam eden belirsizlik sonucunda başarılı orta saha oyuncusu Ali Yakup’ta başka kulübe transfer olan isimler arasındaki yerini aldı. Son üç sezondur Yozgatspor formasını başarıyla terleten ve attığı kritik goller ve yaptığı asistler ile takımın en başarılı oyuncuları arasına giren Ali Yakup, Ünyespor yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini Ünyesporlu yapan sözleşmenin altına imzasını attı. Başarılı futbolcu Ali Yakup geçen sezon Yozgatspor formasıyla ligde 21 maçta çıktı ve 5 gol atarken, Türkiye Kupasında ise 2 maçta 1 gollük performans gösterdi. 28 yaşındaki Ali Yakup futbola 2005 yılında Çankırıspor'da başladı 2008 yılında A takıma yükselerek takımıyla 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve 2013 yılına kadar burada forma giydi ardından profesyonel liglerde Payasspor, Ankara Adliyespor ve Bölgesel Amatör Ligde son 3 sezon Yozgatspor formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu Ali Yakup kariyerinde Türkiye Kupasında 7 maçta 2 gol, TFF 2. Ligde 86 maçta 11 gol, TFF 3. Ligde 34 maçta 2 gol, Bölgesel Amatör Ligde 64 maçta 16 gollük performans gösterdi.