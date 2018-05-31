Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102640
ALTIN
188.915
DOLAR
4.5038
STERLİN
5.9986
EURO
5.2606

Ali Yakup Ünye’de

YOZGATSPOR formasını üç yıl başarıyla giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Yakup, Ünyespor ile anlaştı.

Ali Yakup Ünye’de

YOZGATSPOR formasını üç yıl başarıyla giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Yakup, Ünyespor ile anlaştı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
70 Okunma
Ali Yakup Ünye’de

Yozgatspor’un geleceğinin henüz belli olmaması, geçen sezon kırmızı siyahlı formayı giyen oyuncuların başka kulüplere gitmesine neden oluyor. Yozgatspor’da devam eden belirsizlik sonucunda başarılı orta saha oyuncusu Ali Yakup’ta başka kulübe transfer olan isimler arasındaki yerini aldı. Son üç sezondur Yozgatspor formasını başarıyla terleten ve attığı kritik goller ve yaptığı asistler ile takımın en başarılı oyuncuları arasına giren Ali Yakup, Ünyespor yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini Ünyesporlu yapan sözleşmenin altına imzasını attı. Başarılı futbolcu Ali Yakup geçen sezon Yozgatspor formasıyla ligde 21 maçta çıktı ve 5 gol atarken, Türkiye Kupasında ise 2 maçta 1 gollük performans gösterdi. 28 yaşındaki Ali Yakup futbola 2005 yılında Çankırıspor'da başladı 2008 yılında A takıma yükselerek takımıyla 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve 2013 yılına kadar burada forma giydi ardından profesyonel liglerde Payasspor, Ankara Adliyespor ve Bölgesel Amatör Ligde son 3 sezon Yozgatspor formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu Ali Yakup kariyerinde Türkiye Kupasında 7 maçta 2 gol, TFF 2. Ligde 86 maçta 11 gol, TFF 3. Ligde 34 maçta 2 gol, Bölgesel Amatör Ligde 64 maçta 16 gollük performans gösterdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YETENEK TARAMASI
YETENEK TARAMASI
Muhammed Kurt’tan anlamlı mesaj
Muhammed Kurt’tan anlamlı mesaj
HAKKIMIZI ALDIK
HAKKIMIZI ALDIK
Lig statüsü değişiyor
Lig statüsü değişiyor
Başkana forma hediyesi
Başkana forma hediyesi
OKUDUKLARINI SERGiLEDiLER
OKUDUKLARINI SERGiLEDiLER

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim