Ali Tayfun Bursa’da

Başarılı golcü bu sezon kırmızı siyahlı takımıyla ligde çıktığı 10 maçta 7 gol attı, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maça çıktı.
Yozgatspor'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesine giren Ali Tayfun Akbey, ligin ikinci yarısında Zaferspor forması ile mücadelesini sürdürecek.
Başarılı golcü bu sezon kırmızı siyahlı takımıyla ligde çıktığı 10 maçta 7 gol attı, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maça çıktı.
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