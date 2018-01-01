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Ali Tayfun Bursa’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 11.Grup Bursa temsilcisi Zaferspor, sezonun ilk yarısında Yozgatspor forması giyen ligin en popüler golcüleri arasında yer alan 27 yaşındaki forvet Ali Tayfun Akbey'le anlaşmaya vardı.

Ali Tayfun Bursa’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 11.Grup Bursa temsilcisi Zaferspor, sezonun ilk yarısında Yozgatspor forması giyen ligin en popüler golcüleri arasında yer alan 27 yaşındaki forvet Ali Tayfun Akbey'le anlaşmaya vardı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Ali Tayfun Bursa’da

Başarılı golcü bu sezon kırmızı siyahlı takımıyla ligde çıktığı 10 maçta 7 gol attı, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maça çıktı.
Yozgatspor'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesine giren Ali Tayfun Akbey, ligin ikinci yarısında Zaferspor forması ile mücadelesini sürdürecek. 

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