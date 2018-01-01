Ali Tayfun Bursa’da

Başarılı golcü bu sezon kırmızı siyahlı takımıyla ligde çıktığı 10 maçta 7 gol attı, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maça çıktı.

Yozgatspor'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesine giren Ali Tayfun Akbey, ligin ikinci yarısında Zaferspor forması ile mücadelesini sürdürecek.