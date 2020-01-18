Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369

Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesi feshedildi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, orta oyuncu Ali Samet İçmeyiz ile yollarını ayırdı.

Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesi feshedildi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, orta oyuncu Ali Samet İçmeyiz ile yollarını ayırdı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:53
Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesi feshedildi

Kulüp başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada, antrenör Bahadır Aksoy'un raporu doğrultusunda Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini söyledi. Gül, "Oyuncumuz 2 sezondur formamızı giyiyordu. Takımımıza geçen yıl ve bu yıl büyük katkıları oldu. Ancak hocamızın ikinci yarıda Ali Samet İçmeyiz'e forma vermeyeceğini açıklaması üzerine, karşılıklı olarak anlaşarak oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki sporculuk yaşamında başarılar diler, bizlere sağladığı katkı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Samet İçmeyizin Sözleşmesi Feshedildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ligler Kaldığı Yerden
Ligler Kaldığı Yerden
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Malzeme desteği
Malzeme desteği
Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği
Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği
Fikstür belli oldu
Fikstür belli oldu
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim