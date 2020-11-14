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Ali Güneş’ten mesaj var

YOZGATLI Gurbetçi Milli futbolcu Ali Güneş Yozgatspor’u değerlendirdi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:43
Ali Güneş’ten mesaj var

Bir dönem önce memleketimin takımında oynayacağım deyip Yozgatspor’a gelmesi gündemde olan ancak o dönemki Yozgatspor yönetiminin kabul etmemesi nedeniyle Federbahçe’ye transfer olan ve Fenerbahçe formasını yıllarca başarılı bir şekilde taşıyan Milli Futbolcu Ali Güneş, memleketinin takımı Yozgatspor’un kötü gidişatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sosyal medya üzerinde bir paylaşıma yaptığı yorumda ‘’Bir Yozgatlı olarak umarım inşallah en yakın zamanda toparlarız ve tekrar iyi yerlerde takımımızı görürüz’’ dedi. Güneş yine yaptığı yorumda, ‘’Zamanında kulüpte para varken takım yanlış yönetildi. Kısa vadede başarı olmaz keşke zamanında uzun vadeli adımlar atılsaydı. Doğru bir yönetim ve doğru bir sistem ile ben Yozgatspor’un yine iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Almanya’da yetenekli ve genç oyuncularımız var. Bunları bulup kulübe kazandırmak en doğrusu olur diye düşünüyorum, hem maddi olarak Yozgatspor’a faydalı olur’’ şeklinde görüş bildirdi. 

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Ali Güneş’ten Mesaj Var
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