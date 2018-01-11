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Alarm verildi...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Alarm verildi...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
8 Okunma
Alarm verildi...

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik direktör Aydın Yavuz, kamp dönem sonrasında Pazartesi günü toplanarak Kadirli Demirspor çalışmalarına başladıklarını söyledi. Maçları tek tek değerlendireceklerini ve ligi kayıpsız bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Şuanda ligde her şey bitmiş değil biz kendi müsabakalarımızı kazanacağız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz bütün müsabakalarımızı tek tek ele alıp hepsini yenerek gideceğiz. Bununu için çok çalışacağız. Yeni transferlerimiz de takım ile uyum sorunu yaşamadılar ve gerçekten nokta transferler gerçekleştirdik.  Ligi iyi bir başlangıç yapacağımıza ve bunun devamının geleceğine inanıyorum’’ dedi.

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