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Alana dev ekran

Hemşehrimiz Rıza Kayaalp’in 11’inci kez Avrupa şampiyonu olduğu final müsabakasını Yozgatlılar, Cumhuriyet Alanı’nda dev ekrandan izledi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:47
Alana dev ekran

 Yozgat Valiliği tarafından Cumhuriyet Alanı’na kurulan dev erkanda Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş Avrupa ve Dünya Şampiyonu iki olimpiyat madalyası sahibi Rıza Kayaalp’in final müsabakasını izlediler. Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 12’inci kez final müsabakasına çıkan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp’in İtalyan Danila Sotnikov çıktığı final müsabakasını Yozgatlılar Cumhuriyet Alanı’nda dev ekrandan izledi. 

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