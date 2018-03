ALACAKLARI YOK!

Talasgücü Belediyespor müsabakası sonrasında kamuoyunda futbolcuların alacakları ile alakalı yapılan spekülasyonlara cevap veren Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, fitne tohumlarının, nifak tohumlarının her zaman Yozgatspor üzerine atıldığını ve Yozgatspor üzerinden bazı oyunların oynandığını söyledi.

Bu tip söylemleri Yozgatspor’u çekemeyen veya bu görevi yürütenleri rencide etmek adına bu tip iddialarda bulunulduğunu dile getiren Akgün, ‘’Şuan takımımızın Yozgatspor yönetiminden bir kuruş alacağı yoktur. Nevşehir maçından öncede oyuncularımızın ikinci peşinatları tamamen ödendi. Prim borçlarımız, maç başı borçlarımız yok, her şey bir memur niteliğinde gününde, vaktinde, saatinde oyuncularımıza ödemelerini yapıyoruz. Sadece bu bugün değil bundan önceki sezonlarda da aynı şekilde ödemelerimizi yapıyorduk. Bir defa her şeyden önce bizim futbolcularımızın bize olan güvenlerinde hiçbir şekilde problem yok ama bazı fitne üretenlerin ne şehrine, ne takımına güvenleri var. Maalesef böyle fitneden beslenen insanlar var inşallah bu birlik ve beraberliğin içerisinde olurla ve bu takıma destek verirler’’ dedi.

MADDİ DESTEK

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Akgün, Yozgatspor’a sahip çıkma olgusunun daha da yukarılara çıkmasını istediklerini vurguladı. Artık maneviyatın olduğu kadar maddiyatında önemli olduğunun olduğu aşikar olduğuna dikkat çeken Akgün, ‘’Tüm spor camiası da bilir ki bu işin artık maddiyat kısmının ön plana taşınması gerektiğinin söylemleri başladı. Kamuoyu da bunu konuşuyor. İnşallah yakın zamanda da bununla ilgili iş adamlarımızdan, Sayın Valimizden ve gerekli diğer destek vereceklerden olumlu cevaplar bekliyoruz. İnşallah olumlu cevaplar geldikten sonra da takımımızla bunu paylaşırız’’ diye konuştu.