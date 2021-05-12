Akyüz Milli takım kampında

Dün başlayan milli takım kampına katılan Yozgatlı güreşçi Avrupa Şampiyonasında hem Yozgat’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek. Antalya’da gerçekleştirilen U15 milli takım seçmelerinde 85 kiloda mindere çıkan Aziz Akyüz, 3’üncülük elde ederek milli takım kampına davet edilmeyi başarmıştı. 27 Mayıs tarihine kadar İstanbul Çatalca’da U15 Güreş milli takımı ile kampta hazırlık yapacak olan Aziz Akyüz, kamp sonrasında ise U-15 Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasına gidecek. Yozgatlı Milli Güreşçi Dünya ve Avrupa şampiyonu Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp’i kendisine örnek alan Aziz Akyüz, ileride Rıza Kayaalp gibi büyük bir sporcu olmak istiyor. Bunun içinde U15 Güreş Milli takımı ile katılacağı Avrupa Şampiyonasını kendisi için büyük bir şans olarak görüyor.