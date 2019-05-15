Akşehir ile gönül köprüsü

Müsabaka öncesinde Yozgatspor taraftarının ‘Hoş geldiniz’ çağrısına ‘Yozgatspor’ şeklinde karşılık veren Akşehirspor taraftarları müsabaka sonunda da takımlarını eleyen Yozgatspor’u tebrik ederken, Yozgatspor taraftarları ile birlikte şampiyonluk kutlamalarına katıldılar.

İstanbul’dan yaklaşık 7 otobüs taraftar ve şahsi araçları ile Yozgatspor’a destek vermeye gelen İstanbul Yozgatlılar Federasyonu maç öncesinde kırmızı siyahlı taraftarlara da atkı dağıttı.