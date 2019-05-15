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Akşehir ile gönül köprüsü

YOZGATSPOR ile Akşehirspor arasında oynanan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off ikinci tur müsabakasında Yozgatspor ile Akşehirspor taraftarları arasında gönül köprüsü oluşturuldu.

Akşehir ile gönül köprüsü

YOZGATSPOR ile Akşehirspor arasında oynanan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off ikinci tur müsabakasında Yozgatspor ile Akşehirspor taraftarları arasında gönül köprüsü oluşturuldu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Akşehir ile gönül köprüsü

Müsabaka öncesinde Yozgatspor taraftarının ‘Hoş geldiniz’ çağrısına ‘Yozgatspor’ şeklinde karşılık veren Akşehirspor taraftarları müsabaka sonunda da takımlarını eleyen Yozgatspor’u tebrik ederken, Yozgatspor taraftarları ile birlikte şampiyonluk kutlamalarına katıldılar.
İstanbul’dan yaklaşık 7 otobüs taraftar ve şahsi araçları ile Yozgatspor’a destek vermeye gelen İstanbul Yozgatlılar Federasyonu maç öncesinde kırmızı siyahlı taraftarlara da atkı dağıttı.

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