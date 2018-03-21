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AKSARAY’IN YOZGAT’A  FATURASI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta deplasmanda Yozgatspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkan Aksaray Belediyespor da taraftarın stada verdiği zarar 5-6 bin lira civarında olduğu belirlendi.

AKSARAY’IN YOZGAT’A  FATURASI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta deplasmanda Yozgatspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkan Aksaray Belediyespor da taraftarın stada verdiği zarar 5-6 bin lira civarında olduğu belirlendi.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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AKSARAY’IN YOZGAT’A  FATURASI

Yozgatspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aksaray Belediyespor, 90 dakika sonunda sahadan 2-1 mağlup ayrılınca bu skoru kabullenemeyen Aksaray Belediyespor taraftarı stada zarar verdi.
Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2-1’lik mağlubiyet sonunda stadın koltuklarını kıran, lavabolara zarar veren Aksaray Belediyespor’un verdiği zarar dün yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıktı.
Aksaray Belediyesporlu taraftarlar kendileri için ayrılan misafir takım tribününe ve lavabolarına zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu tribündeki koltukların yanı sıra tuvaletteki malzemelerin de kırıldığı öğrenildi. Hasar tespit işlemlerinde 150 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığının belirlendiği ve stada verilen zararın maddi karşılığının ise yaklaşık 5-6 bin lira olduğu bildirildi. 

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