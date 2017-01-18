Aksaray mesaisi başladı!

Ligin ikinci yarısına deplasmanda aldığı Nevşehir Gençlikspor mağlubiyetiyle başlayan Yozgatspor'da artık bu maç unutulurken gözler tamamen hafta sonu konuk edilecek olan Aksaray Belediyespor mücadelesine çevrilmiş durumda.
Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında yapılan antrenmanda, daha çok kondisyon ağırlıklı çalışan kırmızı siyahlı ekip kondisyon antrenmanı sonrasında toplu çalışma yaptılar.
Teknik direktör Feridun Dündar, hafta sonu Nevşehir deplasmanında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bu müsabakanın ilk yarısında çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Dündar,
‘’Nevşehir Gençlikspor müsabakasının ilk yarısında kendimize yakışmayacak bir oyun ortaya koyduk. Ancak ikinci yarıda takımımız toparlanmasına karşılık rakibimizin erken gol bulması işimizi zora soktu. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrasında bir çok pozisyon bulmamıza karşılık ataklarımızdan elimiz boş dönünce mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Üzgünüz. Bu müsabaka artık geride kaldı, şimdi biz önümüzdeki Aksaray maçına hazırlanıyoruz. Biz yine bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Şampiyon olacakmış gibi bütün maçlarımıza hazırlanacağız. Futbol da her şey mümkündür. Matematiksel olarak kopmadığımız süre içerisinde her şey olabilir. Biz puan kaybediyoruz da rakiplerimiz de kaybetmeyecek mi, mutlaka onlarda puan kaybedecektir. Bu nedenle biz bütün müsabakalarımıza aynı disiplin ve kazanma arzusu ile çıkacağız. 3 puanlı sistemde her şey mümkündür’’ dedi.
‘’Nevşehir Gençlikspor müsabakasının ilk yarısında kendimize yakışmayacak bir oyun ortaya koyduk. Ancak ikinci yarıda takımımız toparlanmasına karşılık rakibimizin erken gol bulması işimizi zora soktu. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrasında bir çok pozisyon bulmamıza karşılık ataklarımızdan elimiz boş dönünce mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Üzgünüz. Bu müsabaka artık geride kaldı, şimdi biz önümüzdeki Aksaray maçına hazırlanıyoruz. Biz yine bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Şampiyon olacakmış gibi bütün maçlarımıza hazırlanacağız. Futbol da her şey mümkündür. Matematiksel olarak kopmadığımız süre içerisinde her şey olabilir. Biz puan kaybediyoruz da rakiplerimiz de kaybetmeyecek mi, mutlaka onlarda puan kaybedecektir. Bu nedenle biz bütün müsabakalarımıza aynı disiplin ve kazanma arzusu ile çıkacağız. 3 puanlı sistemde her şey mümkündür’’ dedi.
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