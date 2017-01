Aksaray mesaisi başladı!

Ligin ikinci yarısına deplasmanda aldığı Nevşehir Gençlikspor mağlubiyetiyle başlayan Yozgatspor'da artık bu maç unutulurken gözler tamamen hafta sonu konuk edilecek olan Aksaray Belediyespor mücadelesine çevrilmiş durumda.





Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında yapılan antrenmanda, daha çok kondisyon ağırlıklı çalışan kırmızı siyahlı ekip kondisyon antrenmanı sonrasında toplu çalışma yaptılar.