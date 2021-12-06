Aksaray ile yenişemediler

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada çok iyi mücadele eden Yozgat temsilcisi müsabakanın ilk yarısını 15-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da iki takımda dengeli bir oyun ortaya koydu. Karşılıklı atılan goller ile geçilen ikinci yarıda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca sahadan 27-27’lik skor ile puanları bölüşerek ayrıldılar. Aksaray Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Emrah Yıldırım, İsa Yıldırım hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Aksaray Belediyespor kazandığı 7 tane yedi metre atışının 6’sını golle sonuçlandırırken Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise kazandığı 4 yedi metre atışının 4’ünü de golle sonuçlandırdı. Aksaray Belediyespor’da Emine Gökdemir attığı 11 gol ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Gökdemir’i 6 gol ile Hüsniye Nur Çelik, 4 gol ile Ümmügülsüm Kübra Özdağan, 3 gol ile İlayda Duru, 2 gol ile Zehra Eker ve 1 gol ile de Esra Cak takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven attığı 12 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran 6, Zeynep Yüksetpe 3, Dilek Serçe, Zehra Karagöz ve Hilal Doğan 2’şer gol attılar. Aksaray Belediyespor’da Hüsniye Nur Çelik 3 defa iki dakika cezası aldı. Zehra Eker, Seda Nur Erman, Hüsniye Nur Çelik sarı kart gördü. Emine Gökdemir ve Hüsniye Nur Çelik kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan bir defa, Semanur Buse Baran ise iki defa iki dakika cezası aldı. Semanur Buse Baran, Dilek Serçe ve Zehra Karaboğaz ise sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aldığı bu beraberlik ile puanını 7’ye yükseltirken, puan cetvelindeki 5’inci sıradaki yerini de korudu.