AKSARAY DÜŞÜNSÜN!

Ceyhanspor karşısında alınan beraberliğin kendilerini çok üzdüğünü ancak her şeyin henüz bitmediğini vurgulayan Akgün, ‘’Her şeye rağmen biz saha çıkacağız ve güçlü rakibimizi yenebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aksaray Belediyespor bize göre bu maça çok daha stresli çıkacak. Biz de Yozgatspor olarak bunu bir avantaja çevireceğimize inanıyorum. Ligde şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecek. Henüz her şey bitmiş değil. Biz Aksaray Belediyespor’u Yozgat’ta yeneceğiz ve kalan maçlarımızı da alıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ligde her takım, her takımı yenebilecek düzeyde. Biz ligin son haftasında oynayacağımız Kayseri Şekerspor müsabakasının son düdüğüne kadar şansımız devam edecek. Umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz ve yıllardır özlemini duyduğumuz Üçüncü Lig’e çıkarız’’ dedi.