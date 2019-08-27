AKSARAY ALARMI

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini taraftarının de desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. Geçtiğimiz sezon kendi gruplarını lider olarak tamamlayıp Play-Off oynayan ve Play-Off müsabakaları sonrasında da TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor ile Aksaray Belediyespor yarın Bozok Stadında Saat 14.00’da Ziraat Türkiye Kupası Birinci Tur müsabakasında karşı karşıya gelecekler. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bu sezon ilk defa bir resmi müsabakada taraftarlarının karşısına çıkacaklarını söyledi. Kendileri kadar oyuncularında heyecanlı olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Yarın konuk edeceğimiz Aksaray Belediyespor’u yenerek kupada bir üst tura çıkmak istiyoruz. Uzun süredir ilk defa bir Türkiye Kupası müsabakasını kendi evimizde taraftarımız karşısında oynayacağız. Bu sezonki ilk resmi müsabakamızda hem takımımızın durumunu görme fırsatı bulacağız, hem de taraftarımızın karşısında ilk defa bir resmi müsabakada mücadele edeceğiz. Bu müsabakayı taraftarımızın da desteğini arkımıza alarak güçlü rakibimizi yenip bir üst tura çıkmak istiyoruz’’ dedi.