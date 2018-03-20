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Aksaray Ağladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor, en az bir puan parolası ile geldiği Yozgat’ta, umduğunu bulamayınca futbolcuları gözyaşlarına boğuldu.

Aksaray Ağladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor, en az bir puan parolası ile geldiği Yozgat’ta, umduğunu bulamayınca futbolcuları gözyaşlarına boğuldu.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Aksaray Ağladı

Maç öncesinde oldukça gergin bir görüntü veren konuk ekibin futbolcuları, maç öncesinde saha görevlileriyle karşı karşıya geldi.
Araya giren futbolcular gerginliği büyümeden önledi.
Daha sonra ilk yarıda golü bulan ve bulduğu bu golle 90 dakikayı tamamlamaya yönelik oyun kurgusunu oluşturan Aksaray Belediyespor, Nizamettin’in attığı golle sahadan 2-1 yenik duruma düştü.
Bu skorla şampiyonluk avantajını kaybeden Aksaray Belediyespor’un futbolcuları, maçın bitiş düdüğü ile birlikte gözyaşlarına boğuldu, çimlerin üzerine yığılıp kaldı.

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