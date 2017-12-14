Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108153
ALTIN
153.903
DOLAR
3.8325
STERLİN
5.1169
EURO
4.5073

Aklımız Şeker’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kayseri Şekerspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Aklımız Şeker’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kayseri Şekerspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
7 Okunma
Aklımız Şeker’de

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekibin tek düşüncesi, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmak. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, bu hafta Kayseri Şekerspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını kaydetti. Yozgatspor’a her zaman ters gelen Kayseri Şekerspor takımını yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Aksaray müsabakası sonrasında kalan üç maçımızdan 9 puan hedeflemiştik. Çok şükür Kilis Belediyespor ve Belen Belediyespor maçlarından 6 puan çıkarmayı başardık. Şimdi 9’uncu puanımızı almamız için önümüzde Kayseri Şekerspor engeli kaldı. Yozgatspor’a yıllardır ters gelen bir ekip, ama ben inanıyorum ki kendi evimizde taraftarımızın da coşkulu desteği ile bu maçı kazanacağız ve Kayseri Şerkerspor karşısında yıllardır süre gelen şansızlığı da kıracağız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Enes’in mutlu günü
Enes’in mutlu günü
Altyapı güven verdi
Altyapı güven verdi
Sorgun istim üstünde
Sorgun istim üstünde
Yerköyspor kendi yağı ile kavruluyor
Yerköyspor kendi yağı ile kavruluyor
YAVUZ, PROFiLi ÇiZDi
YAVUZ, PROFiLi ÇiZDi
Yozgatspor yan top çalıştı
Yozgatspor yan top çalıştı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim