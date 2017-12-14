Aklımız Şeker’de

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekibin tek düşüncesi, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmak. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, bu hafta Kayseri Şekerspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını kaydetti. Yozgatspor’a her zaman ters gelen Kayseri Şekerspor takımını yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Aksaray müsabakası sonrasında kalan üç maçımızdan 9 puan hedeflemiştik. Çok şükür Kilis Belediyespor ve Belen Belediyespor maçlarından 6 puan çıkarmayı başardık. Şimdi 9’uncu puanımızı almamız için önümüzde Kayseri Şekerspor engeli kaldı. Yozgatspor’a yıllardır ters gelen bir ekip, ama ben inanıyorum ki kendi evimizde taraftarımızın da coşkulu desteği ile bu maçı kazanacağız ve Kayseri Şerkerspor karşısında yıllardır süre gelen şansızlığı da kıracağız’’ dedi.