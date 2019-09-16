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Aklımız Ankara’da kaldı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Aklımız Ankara’da kaldı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Aklımız Ankara’da kaldı

Müsabakaya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip maçın başlarında öne geçmesine karşılık, rakip Karacabey Belediyespor çabuk toparlandı ve bulduğu iki golle sahadan üç puanı alan taraf oldu. 2’nci dakikada gelişen Yozgatspor atağında sol kanattan Tayfun Yılmaz'ın şutu direkte patladı. Dönen topa Uğur Erdoğan sert vurdu topu gol çizgisi üzerinde Karacabey Belediyespor defans oyuncuları çeldi. 10’uncu dakikada sol kanattan Hamdi Tayfun Yılmaz'ın şutunu kaleci kornere çeldi. 11’nci dakikada kornerden gelen topa yükselen Osman’ın kafa şutu kaleciden döndü, dönen topu Kasım tamamladı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 20’nici dakikada, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Karacabey defansı kornere gönderdi.
26’ıncı dakikada gelişen konuk ekip kontra atağında sol kanattan Selçuk'un yerden pasında top, ceza sahası içinde Abuzer’e ulaştı sert ve düzgün bir vuruşla Abuzer Gaffar topu ağlara göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1. 35’inci dakikada Oğuzhan Kandemir’in hatasında bir anda topla buluşan Selçuk, falsolu vuruşla topu Yozgatspor ağlarına gönderdi. 1-2. 38’inci dakikada sol kanattan Aytaç Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla direğin dibinden auta çıktı. 45’inci dakikada ceza sahası önünde topu ayağında alan Nizamettin’in sert şutunu kaleci Hasan çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı Karacabey Belediyespor’u 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 50’inci dakikada Mustafa Serkan’ın pasında ceza sahası içinde Nizamettin Akgül sert vurdu, top auta gitti. 58’inci dakikada sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Karacabey Belediyesporlu Saruhan Fındıkçı, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşunda top az farkla auta gitti. 68’inci dakikada sağ kanattan Nizamettin Akgül'ün ortasında ceza sahası içinde Beytullah Ersoy müsait pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. 73’üncü dakikada serbest vuruştan sert şut çeken Nizamettin’in topu üst direkten döndü, dönen topa Serkan Demirel uzandı, savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. 81: Beytullah’ın ceza  sahası içindeki şutunu kaleci çeldi, dönen topu Karacabey savunması uzaklaştırmayı başardı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-1 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 4 puanda kalırken Karacabey Belediyespor puanını 7’ye yükseltti.

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