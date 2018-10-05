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Akkuş hazırlıkları sürüyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Akkuş hazırlıkları sürüyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Akkuş hazırlıkları sürüyor

Antrenör Ümit Terzi gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapıp Ordu’ya hareket edecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, yarın ligin ilk müsabakasına çıkacaklarını söyledi. İyi bir hazırlık döneminin ardından lig müsabakasının geldiğini hatırlatan Terzi, ‘’Yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk maçları her zaman zor olmuştur ancak biz zoru başaracağız ve güçlü rakibimizi yenerek lige iyi bir başlangıç yapacağız. Buna inanıyoruz. İlk defa mücadele edeceğimiz Birinci Lig’de hedefimizi yüksek tutuyoruz ve bu hedef doğrultusunda da elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

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