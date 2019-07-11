Akıncı için mevlit

Sarıkaya İlçesi Burunkışla köyü Camisi'nde düzenlenen mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Demokrasi Şehidi Suat Akıncı için dualar okundu. Mevlide Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdür Vekili Yasin Yağmur, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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