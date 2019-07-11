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Akıncı için mevlit

SARIKAYA ilçesinde, Ankara Kızılay Meydanında darbeci hainlerin helikopterden açmış olduğu ateş sonucu 15 Temmuz Demokrasi Şehidi olan Suat Akıncı için mevlit okutuldu.

Akıncı için mevlit

SARIKAYA ilçesinde, Ankara Kızılay Meydanında darbeci hainlerin helikopterden açmış olduğu ateş sonucu 15 Temmuz Demokrasi Şehidi olan Suat Akıncı için mevlit okutuldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Akıncı için mevlit

Sarıkaya İlçesi Burunkışla köyü Camisi'nde düzenlenen mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Demokrasi Şehidi Suat Akıncı için dualar okundu. Mevlide Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdür Vekili Yasin Yağmur, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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