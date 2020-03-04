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AKIL VE ZEKALARI iLE YARIŞTILAR

MİLLİ Eğitim Bakanlığımız ve Tüm Zeka Oyunları Federasyonu tarafından yapılan protokol sonucunda Akıl ve Zeka Oyunları yarışmaları Yozgat Merkez Turnuvası Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda yapıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:01
AKIL VE ZEKALARI iLE YARIŞTILAR

Merkez İlkokul ve Ortaokul kategorisinde toplam 100 öğrenci ve 20 hakemin katılımıyla yapılan turnuvaları kazanan öğrencilere Madalya ve ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim  Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz,  Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı ve Anadolu İmam hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı 2 Mart'ta Zeka Oyunları İl finalinin yapılacağı bilgisini vererek, zekâ oyunlarının kişisel gelişime ve akademik başarıya sağladığı katkılardan bahsedip, bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Yazıcı, emek ve katkılarından dolayı öğretmenlere ise teşekkür etti. 

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AKIL VE ZEKALARI ILE YARIŞTILAR
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