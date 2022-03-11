Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun Spor Salonu'ndaki turnuvaya 156 öğrenci ve 25 görevli öğretmenin katıldığını söyledi. Öcal, turnuvada dereceye giren öğrencilerin il finallerine katılacağını belirterek, ‘’İl finallerinde dereceye giren öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilimizi temsil edecek. İlçemizde düzenlenen bu turnuvaya katılan bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimize il finalinde başarılar diliyorum’’ dedi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer tarafından verildi.