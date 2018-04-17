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Akgün’e futbolcu morali

SORGUN Belediyespor ile oynadığı baraj maçı sonrasında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de kalmayı başaran Yozgatspor da Pazar günü oynanan müsabaka sonrasında futbolcular Asbaşkan Ahmet Akgün’e moral verdiler.

Akgün’e futbolcu morali

SORGUN Belediyespor ile oynadığı baraj maçı sonrasında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de kalmayı başaran Yozgatspor da Pazar günü oynanan müsabaka sonrasında futbolcular Asbaşkan Ahmet Akgün’e moral verdiler.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Akgün’e futbolcu morali

Sorgun Belediyespor ile Bozok stadında oynanan baraj maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Asbaşkan Ahmet Akgün, müsabaka sonrasında soyunma odasına giderek futbolculara bu güne kadar verdikleri mücadeleden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Futbolcular ile helalleşen Asbaşkan Akgün’ü daha sonra futbolcular aralarına alarak moral desteği verdiler. 

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