Akgün ve Yavuz kritik yaptı

Dün Yozgatspor’un Bozok Stadındaki antrenmanını izleyen Asbaşkan Ahmet Akgün, takımın çift kale antrenman yaptığı sırada teknik direktör Aydın Yavuz ile bir araya gelerek oynadıkları ve oynayacakları müsabakalar hakkında kritik yaptılar.

Takımın son durumu hakkında da bilgi alan Akgün, antrenman sonrasında da stattan ayrıldı.