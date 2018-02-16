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Akgün ve Yavuz kritik yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Asbaşkan Ahmet Akgün ve teknik direktör Aydın Yavuz takım üzerinde kritik yaptılar.

Akgün ve Yavuz kritik yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Asbaşkan Ahmet Akgün ve teknik direktör Aydın Yavuz takım üzerinde kritik yaptılar.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Akgün ve Yavuz kritik yaptı

Dün Yozgatspor’un Bozok Stadındaki antrenmanını izleyen Asbaşkan Ahmet Akgün, takımın çift kale antrenman yaptığı sırada teknik direktör Aydın Yavuz ile bir araya gelerek oynadıkları ve oynayacakları müsabakalar hakkında kritik yaptılar.
Takımın son durumu hakkında da bilgi alan Akgün, antrenman sonrasında da stattan ayrıldı.

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