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Akgül’den POMEM ve PÖH kursu

YOZGAT’TA antrenörlük yapan Yozgat Çözüm Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Akgül tarafından POMEM ve PÖH sınavlarına girecek adaylara eğitim veriliyor.

Akgül’den POMEM ve PÖH kursu

YOZGAT’TA antrenörlük yapan Yozgat Çözüm Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Akgül tarafından POMEM ve PÖH sınavlarına girecek adaylara eğitim veriliyor.

29 Eylül 2017 Cuma 07:10
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Akgül’den POMEM ve PÖH kursu

Antrenör Fatih Akgül, POMEM ve PÖH sınavlarına girecek olan adaylar için mülakatlardan geçebilmeleri amacıyla eğitim kursu açtıklarını söyledi. Şimdiye kadar olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Akgül, ‘’Antrenör arkadaşım Oğuzhan Vural ile birlikte POMEM ve PÖH kursu veriyoruz. 30 kişinin devam ettiği kurs için kayıtlarımız halen devam etmektedir. Kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız 0537 386 6677 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler. Çalışmalarımızda orijinal ölçülerdeki sınav parkurunda uzman antrenörler eşliğinde eğitim vermekteyiz. Ayrıca sözlü mülakatlar ile ilgili soru çözümlerinin yanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları da yapmaktayız’’ dedi.

Kasım ayı içerisinde kursların devam edeceğini hatırlatan Antrenör Akgül, ‘’POMEM ve PÖH kursumuzu 30 kişi devam ediyor. Bu 30 kişiden 5 kişiden çeşitli nedenlerden dolayı ücret almıyoruz. Ayrıca kayıt yaptıracak olan Şehit ailelerine, Gazi yakınlarına ve emniyet mensubu çocuklarına ücretsiz eğitim vereceğiz. Kasım ayının ikinci haftasına kadar devam edecek kursumuzda Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri Celal Atik Spor Salonu’nda parkur çalışması, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise Bozok stadında kondisyon çalışması yapıyoruz. Kayıtlarımız halen devam ederken, müracaatların artması durumunda grupları ikiye bölmeyi planlıyoruz’’ diye konuştu.

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