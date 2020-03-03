Akdağmadenispor’dan tepki

Akdağmadenispor Antrenörü Hakan Altın, Tuzkayaspor ile oynamaları gereken müsabakanın oynanacağı gün ilçelerinde şehit cenazesinin olduğunu bu nedenle de müsabakaya çıkamadıklarını söyledi. Şehit cenazesinde görevli olmalarından dolayı gerekli yerlere müsabakanın ertelenmesi talebinde bulunduklarını dile getiren Altın, ‘’İdlip’te gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında şehit düşen 34 vatan evlatlarımızdan birisi de bizim ilçedendi. Tuzkayaspor ile oynayacağımız müsabakanın olduğu gün ve saatte şehit cenazemizin töreni vardı. Orda da görevliydik ve ilçemizdeki şehit cenazesine katılmak ta bizlerin en önemli vazifesi. Biz şehit cenazesinden dolayı müsabakanın ertelenmesi için gerekli yerlere müracaat ettik ancak müsabakayı ertelemediler. Bizde Şehit cenazesine katılmamızdan dolayı sahaya çıkamadık’’ dedi.

ARTIK U15 TAKIMI İLE

MÜCADELE EDECEĞİZ

Tuzkayaspor ile oynamaları gereken müsabakasında hükmen 3-0 mağlup sayılmalarının üzücü bir şey olduğunu dile getiren Altın, ‘’Bu saatten sonra grupta yenmek veya yenilmek bizim için önemli değil. Artık U15 takımımız ile ligde mücadele edeceğiz. 15 gün sonra başlayacak olan lig içinde oyuncularımız açısından bu bir antrenman olmuş olur’’ diye konuştu.