Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107310
ALTIN
317.729
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8967
EURO
6.9470
Flaş Haber
ŞEHİDİMİZ VAR
Kapat

Akdağmadenispor’dan tepki

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Akdağmadenispor hükmen mağlup olarak sayıldıkları Tuzkayaspor müsabakasına tepki gösterdiler.

03 Mart 2020 Salı 03:54
Akdağmadenispor’dan tepki

Akdağmadenispor Antrenörü Hakan Altın, Tuzkayaspor ile oynamaları gereken müsabakanın oynanacağı gün ilçelerinde şehit cenazesinin olduğunu bu nedenle de müsabakaya çıkamadıklarını söyledi. Şehit cenazesinde görevli olmalarından dolayı gerekli yerlere müsabakanın ertelenmesi talebinde bulunduklarını dile getiren Altın, ‘’İdlip’te gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında şehit düşen 34 vatan evlatlarımızdan birisi de bizim ilçedendi. Tuzkayaspor ile oynayacağımız müsabakanın olduğu gün ve saatte şehit cenazemizin töreni vardı. Orda da görevliydik ve ilçemizdeki şehit cenazesine katılmak ta bizlerin en önemli vazifesi. Biz şehit cenazesinden dolayı müsabakanın ertelenmesi için gerekli yerlere müracaat ettik ancak müsabakayı ertelemediler. Bizde Şehit cenazesine katılmamızdan dolayı sahaya çıkamadık’’ dedi. 
ARTIK U15 TAKIMI İLE 
MÜCADELE EDECEĞİZ
Tuzkayaspor ile oynamaları gereken müsabakasında hükmen 3-0 mağlup sayılmalarının üzücü bir şey olduğunu dile getiren Altın, ‘’Bu saatten sonra grupta yenmek veya yenilmek bizim için önemli değil. Artık U15 takımımız ile ligde mücadele edeceğiz. 15 gün sonra başlayacak olan lig içinde oyuncularımız açısından bu bir antrenman olmuş olur’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadenispor’dan Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiH iÇiN OK ATTILAR
TARiH iÇiN OK ATTILAR
Engellilerde buruk sevinç
Engellilerde buruk sevinç
HALK BiZi MOTiVE EDERDi
HALK BiZi MOTiVE EDERDi
Yozgatspor bugün toplanıyor
Yozgatspor bugün toplanıyor
YOZGATSPOR TEKER TEKER
YOZGATSPOR TEKER TEKER
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim