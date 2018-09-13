Akdağmadenispor kendine güveniyor

Antrenör Hakan Altın, bu sezon kadroya takviyeler yaptıklarını belirterek, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları bu sezon yaşamayacaklarını söyledi. Altın, takımda geçen sezon genç yeteneklere yer verdiklerini, bu gençlerin tecrübe kazanarak, abi pozisyonuna geçerken, yeni genç isimlerin de takıma takviye yapıldığını anlattı. Antrenör Altın, ''Yozgat ligi diğer çevre illere bakıldığında oldukça farklı bir lig. Her sezon bir-iki takım hariç tüm takımlar farklı bir grafik çiziyor. Bizim gibi kendi yağı ile kavrulmaya çalışan takımlar, kurdukları kadro ile lige başlayıp, rakiplerin durumuna göre gerekli önlemlerini alıyorlar. Akdağmadenispor olarak bizim amacımız genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak. Bununla birlikte ilçemizdeki daha önce futbol oynamış isimleri de değerlendirip, onların da spordan kopmamaları sağlamaktır. Bunda da önemli oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum'' dedi.