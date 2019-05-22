Akdağmadeni’nin gururu oldular

Yozgat’ta okul sporları kapsamında gerçekleştirilen bir çok branşta ilçe birincisi olarak İl Şampiyonluğunda mücadele eden Akdağmadeni Fen Lisesi elde ettiği birincilik, ikincilik ve üçüncülükler ile toplamda 7 kupa kazanarak ilçenin gururu oldular.

