Akdağmadeni’nde plates kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda Antrenör Fahriye Avcı gözetiminde her yaş grubundan vatandaşların katıldığı plates kursunda Covit-19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Sağlıklı kalmak isteyen minik sporculardan yetişkinlere kadar her yaş grubunda insan Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Plates kursuna gidiyor. Antrenmanlar öncesinde, antrenmana katılanların HES Kodları sorgulanırken, antrenmanlar sırasında ise sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya özen gösteriliyor.

ATLETİZME YOĞUN İLGİ

Öte yandan yine Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğün bünyesinde Atletizm Antrenörü Fahriye Avcı gözetiminde açılan atletizm kursu da devam ediyor. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği atletizm kursu da Akdağmadeni Spor Salon’unda Covit-19 tedbirlerine uyularak devam ediyor.

