Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1495
ALTIN
463.916
DOLAR
7.3991
STERLİN
10.0804
EURO
9.0674

Akdağmadeni’nde plates kursu

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Plates kursu devam ediyor.

05 Ocak 2021 Salı 00:57
Akdağmadeni’nde plates kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda Antrenör Fahriye Avcı gözetiminde her yaş grubundan vatandaşların katıldığı plates kursunda Covit-19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Sağlıklı kalmak isteyen minik sporculardan yetişkinlere kadar her yaş grubunda insan Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Plates kursuna gidiyor. Antrenmanlar öncesinde, antrenmana katılanların HES Kodları sorgulanırken, antrenmanlar sırasında ise sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya özen gösteriliyor.
ATLETİZME YOĞUN İLGİ
Öte yandan yine Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğün bünyesinde Atletizm Antrenörü Fahriye Avcı gözetiminde açılan atletizm kursu da devam ediyor. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği atletizm kursu da Akdağmadeni Spor Salon’unda Covit-19 tedbirlerine uyularak devam ediyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni’nde Plates Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLARIN HAKEM iSYANI
KIZLARIN HAKEM iSYANI
Sorgun Bursa’ya bileniyor
Sorgun Bursa’ya bileniyor
Yozgatspor’da durmak yok
Yozgatspor’da durmak yok
ERTELEME YARAMADI
ERTELEME YARAMADI
Kızlarımız, hakemleri geçemedi
Kızlarımız, hakemleri geçemedi
Periler, İstanbul’da evinde gibi ağırlandı
Periler, İstanbul’da evinde gibi ağırlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim