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Akdağmadeni’nde mutlu son

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde Akdağmadeni Belediyespor mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Akdağmadeni’nde mutlu son

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde Akdağmadeni Belediyespor mutlu sona ulaşan taraf oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Akdağmadeni’nde mutlu son

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın da izlediği karşılaşmada, Akdağmadeni temsilcisi, konuk ettiği Yemenoğlu Bozokspor takımı ile 2-2 berabere kaldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakada karşılıklı goller, tribünlerde maçı izlemeye gelen taraftarları heyecanlandırdı. İlk maçı galibiyetle tamamlayan Akdağmadeni Belediyespor takımı, rakibiyle 2-2 berabere kalmasına karşılık, şampiyon oldu. Maçı izleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, minik sporcuları tebrik etti, belediye olarak sporun ve sporcunun daima yanında olacaklarını söyledi. Sporcular da verilen desteğe layık olacaklarını söyledi.

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