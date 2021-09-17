Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
481.19
DOLAR
8.5292
STERLİN
11.8017
EURO
10.0726

Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu

Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kursu Antrenör Yunus Avcı gözetiminde devam ediyor.

17 Eylül 2021 Cuma 00:53
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda gerçekleştirilen Kick-Boks kursuna gençler yoğun ilgi gösterirken antrenmanlar ise Covit19 tedbirleri gözetilerek yapılıyor. Kick-Boks Antrenörü Yunus Avcı, Yozgat’ın Kick-Boks sporuna en uygun illerden biri olduğunu söyledi. Bir savunma sporcu olans Kick-Boks’a gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Avcı, Akdağmadeni ilçesinde şampiyon Kick-Bokscular yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yetenekli sporcuların bulunduğuna dikkat çeken Avcı, yetiştirdiği sporcular ile Türkiye şampiyonalarına katıldıklarını ve bundan sonra yapılacak olan şampiyonalara da katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni’nde Kick-Boks KursuYunus AvcıKick-bokAkdağmadeni GençliksporAkdağmadeni Halk Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Yemenoğlu’na teşekkür
Yemenoğlu’na teşekkür
BAL 30 Ekim’de başlıyor
BAL 30 Ekim’de başlıyor
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da
Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim