Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda gerçekleştirilen Kick-Boks kursuna gençler yoğun ilgi gösterirken antrenmanlar ise Covit19 tedbirleri gözetilerek yapılıyor. Kick-Boks Antrenörü Yunus Avcı, Yozgat’ın Kick-Boks sporuna en uygun illerden biri olduğunu söyledi. Bir savunma sporcu olans Kick-Boks’a gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Avcı, Akdağmadeni ilçesinde şampiyon Kick-Bokscular yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yetenekli sporcuların bulunduğuna dikkat çeken Avcı, yetiştirdiği sporcular ile Türkiye şampiyonalarına katıldıklarını ve bundan sonra yapılacak olan şampiyonalara da katılmaya devam edeceklerini ifade etti.