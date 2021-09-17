Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda gerçekleştirilen Kick-Boks kursuna gençler yoğun ilgi gösterirken antrenmanlar ise Covit19 tedbirleri gözetilerek yapılıyor. Kick-Boks Antrenörü Yunus Avcı, Yozgat’ın Kick-Boks sporuna en uygun illerden biri olduğunu söyledi. Bir savunma sporcu olans Kick-Boks’a gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Avcı, Akdağmadeni ilçesinde şampiyon Kick-Bokscular yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yetenekli sporcuların bulunduğuna dikkat çeken Avcı, yetiştirdiği sporcular ile Türkiye şampiyonalarına katıldıklarını ve bundan sonra yapılacak olan şampiyonalara da katılmaya devam edeceklerini ifade etti.
17 Eylül 2021 Cuma 00:53