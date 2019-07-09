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Akdağmadeni’nde karakucak güreşleri

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali kapsamında karakucak güreşleri düzenlenecek.

Akdağmadeni’nde karakucak güreşleri

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali kapsamında karakucak güreşleri düzenlenecek.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Akdağmadeni’nde karakucak güreşleri

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediyeleri tarafından organize edilen Akdağmadeni kültür ve turizm festivali kapsamında 21 Temmuz Pazar günü Çiçekli Çayır Mesire alanında Karakucak Güreşleri düzenleneceğini söyledi. Birbirinden başarılı ve değerli pehlivanların mücadelesine sahne olacak Akdağmadeni Karakucak Güreşlerine tüm Akdağmadeni halkını ve Yozgatlıları davet eden Yalçın, karakucak güreş müsabakalarını bir gelenek haline getirerek her sene düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

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