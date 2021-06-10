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Akdağmadeni’nde güreş

Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursu devam ediyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:53
Akdağmadeni’nde güreş

Güreş Antrenörleri eşliğinde Akdağmadeni Spor Salon’unda yapılan güreş antrenmanlarında geleceğin Rıza Kayaalpleri yetişiyor. Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursuna katılan genç güreşçiler kendilerine Yozgat’ın gururu Avrupa ve Dünya Şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp’i örnek aldıklarını söylediler. Gelecekte Rıza Kayaalp gibi büyük bir güreşçi olmak istediklerini belirten genç güreşçiler, bunun için çok çalışları gerektiğinin bilincinde olduklarını vurguladılar. 

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni’nde Güreş
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