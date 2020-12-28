Akdağmadeni’nde Basketbol kursu

Akdağmadeni Spor Salon’unda Basketbol Antrenörü Oğuz Köse gözetiminde devam eden antrenmanlara sporcular ilgi gösteriyor. Karantina günlerinde monoton hayata harekat katmak için açılan kursta sporcular Covit-19 tedbirlerini gözetilerek çalışıyorlar. Okulların pandemi nedeniyle tatil olduğu şu dönemlerde öğrenciler sokağa çıkmalarının serbest olduğu saatlerde spor salonlarına giderek boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor. Bu kapsamda Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Basketbol Antrenörü Oğuz Köse gözetiminde açılan kursa minik öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor.