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Akdağmadeni’nde atletler yetişiyor

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Atletizm kursunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:33
Akdağmadeni’nde atletler yetişiyor

 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Fahriye Altan Avcı gözetiminde Akdağmadeni Spor Salon’unda çalışan genç atletler, çalışmalarını Covit-19 tedbirleri gözetilerek sürdürülürken özellikle hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışma yapıyorlar. Kan basıncını dengeler, kalp hastalıkları riskini azaltır, zihinsel olarak güçlendirir, yağ ve karbonhidrat oranını azaltan atletizm branşında öğrenciler okulların Covit-19 tedbirleri kapsamında kapalı oldukları şu dönemlerde boş vakitlerini atletizm yaparak değerlendirerek zinde ve sağlıklı yaşıyorlar.

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Akdağmadeni’nde Atletler Yetişiyor
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