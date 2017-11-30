Akdağmadeni toparlandı

Ligin en eski kulüplerinden biri olan yeşil beyazlı ekibin Antrenör Hakan Altun, sezon başında genç yetenekleri kadroya dahil ederek, yola çıktıklarını söyledi. Altun, ilk yarının son haftasına kadar iyi bir mücadele göstermelerine karşın istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti. Altun, ‘’İlk yarının son haftasında mücadelemizin karşılığını 7-2’lik skorla aldık. İkinci yarının ilk haftasında ise Yozgat deplasmanında Çamlıkspor ile oynadığımız maçtan 1-1’lik skorla ayrılarak, puan cetvelinin son sırasında averajla da olsa kurtulduk. Bu hafta sonunda Sarıkaya Belediyespor’u konuk edeceğiz. Bu maçımızı da kazanıp, üst sıralara doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi.