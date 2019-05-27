Akdağmadeni tecrübe edindi

Çorum’un ev sahipliğinde, Akdağmadeni Belediyespor ile birlikte Ankara Gölbaşı Belediyespor, Ankara Yaşamkent İlkerspor, Çankırı Gençlikspor, Amasya Suluova Belediyespor, Nevşehir Belediyespor takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen U14 Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Yozgat temsilcisi Ankara Gölbaşı Belediyespor ve Çankırı Gençlikspor takımları ile eşleşti. Gruptaki ilk müsabakasını Çankırı Gençlikspor ile oynayan Akdağmadeni Belediyespor, güçlü rakibini 4-2 mağlup ederek grup müsabakalarına galibiyet ile başladı. İkinci müsabakasında ise Ankara Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergileyen Akdağmadeni Belediyespor oyuncuları girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aldığı bu mağlubiyet ile grup müsabakalarından elenen Yozgat temsilcisi Akdağmadeni Belediyespor’da Antrenörlerden Murat Erbil, ‘’Bizim bugünümüze kadar yanımızda olan belediye başkanımız Nezih Yalçın’a desteklerinden dolayı Çok teşekkür ederiz. Akdağmadeni Belediyespor ilk müsabakasını kazanmasına karşılık kalan maçlarını kaybedince elenmek zorunda kaldı’’ dedi.