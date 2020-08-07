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Akdağmadeni oyuncuları toplandı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Akdağmadenispor’un eski oyuncuları Akdağmadeni ilçesinde buluştu.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:15
Akdağmadeni oyuncuları toplandı

Kurban Bayramı tatilinde bayramın üçüncü günü Akdağmadeni ilçesinde bir araya gelen Akdağmadenispor’un veteran oyuncuları müsabakalarını oynadıkları ilçe stadında nostalji yaşadılar. Yıllarca Akdağmadenispor’a hizmet eden eski oyuncuların ilk toplantısı neşe içerisinde geçerken, bu toplantıları geleneksel hale getirme kararı aldılar. 2021 yılının Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde tekrar buluşma kararı alan Akdağmadenispor’un eski oyuncuları, güzel bir gün geçirdiklerini ve nostalji yaşadıklarını, eski günler yad ettiklerini söylediler.  

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Akdağmadeni Oyuncuları Toplandı
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