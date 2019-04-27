Akdağmadeni Gruplara hazırlanıyor

Akdağmadeni Belediyespor Antrenörü Hakan Altın, U14 Futbol Ligi’nde Yemenoğlu Bozokspor ile girdikleri şampiyonluk yarışında gülen tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Son oynadıkları Yemenoğlu Bozokspor müsabakası ile şampiyonluk turu attıklarını hatırlatan Altın, ‘’Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına hiç ara vermeden başladık. Hedefimiz grup müsabakalarında başarılı olarak bir üst tura çıkmak. Gerçekten çok iyi bir U14 takımımız var. Geleceğin yıldızları olacak olan bu sporcular ile Türkiye şampiyonasında gidebildiğimiz noktaya kadar gitmeye çalışacağız. İlk turda karşılaşacağımız rakiplerimiz henüz belli değil ama biz iyi çalışım hem Yozgat’ı hem de ilçemiz Akdağmadeni’ni en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi.

