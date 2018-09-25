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Akdağmadeni çalışmalarını sürdürüyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda mücadele edecek olan Akdağmadenispor Antrenör Hakan Altın gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdağmadeni çalışmalarını sürdürüyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda mücadele edecek olan Akdağmadenispor Antrenör Hakan Altın gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25 Eylül 2018 Salı 08:03
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Akdağmadeni çalışmalarını sürdürüyor

7 Haziran tarihinde başlayacak olan lig öncesinde hazırlıklarını ara vermeden yoğun bir şekilde sürdüren Akdağmadenispor’da Antrenör Hakan Altun, bu sezon lige iyi bir başlangıç yapıp lig sonrasında da hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Ligde ilk hedeflerinin Play-Off olduğuna dikkat çeken Altun, ‘’Bunun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir ekibimiz var ve bu sezon ligde adımızdan çok söz ettireceğiz’’ dedi. 
Bu sezon kadroyu genç yetenekleri de dahil ederek, güçlü bir kadro oluşturduklarını kaydeden Antrenör Altun, genç yeteneklerin kısa sürede ağbeyleriyle uyum sağlayarak, iyi performans sergilediklerini, maç eksikliklerini de gidermeleriyle daha iyi bir takım olacaklarını da sözlerine ekledi.

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