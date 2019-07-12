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Akdağ’da futbol okuluna devam

AKDAĞMADENİ Belediyespor tarafından her sene okulların tatil olmasının ardından açılan Yaz Futbol Okulu Antrenör Hakan Altın gözetiminde devam ediyor.

Akdağ’da futbol okuluna devam

AKDAĞMADENİ Belediyespor tarafından her sene okulların tatil olmasının ardından açılan Yaz Futbol Okulu Antrenör Hakan Altın gözetiminde devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Akdağ’da futbol okuluna devam

Akdağmadeni ilçe stadında gerçekleştirilen antrenmanlara Akdağmadeni gençleri yoğun ilgi gösteriyor. 2006-2007 doğumlu gençlere futbol eğitimi verdiklerini belirten Akdağmadeni Belediyespor Antrenörü Hakan Altın, ‘’Geleceğin futbol yeteneklerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Her sene okulların tatil olmasının ardından Yaz Futbol Okulumuzu faaliyete geçiriyoruz. Burada gençlere futbol eğitimi verirken yeteneği olan sporcuları tespit ederek Akdağmadeni Belediyespor bünyesine alıyoruz. Bizim hedefimiz yetiştirdiğimiz gençlerimizi Türk Futboluna kazandırmak. Hem şuanda Üçüncü Ligde mücadele eden Yozgatspor’un alt yapısını oluşturmak hem de daha üst liglerde mücadele eden köklü takımlara da futbolcu kazandırmak amacındayız. Yozgat’ta yetişen gençlerimizin Türk futboluna hizmet etmelerini istiyoruz. Bütün çabamız bu yönde’’ dedi.

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