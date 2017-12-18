-AKAY’IN İNTİKAMI: 2-2

Yozgatspor karşısında dişe diş mücadele vermesine karşın, rakiplerine kolay maçlar bırakan Kayseri Şekerspor, bu sezon Nevşehir ve Aksaray takımları karşısında bir varlık gösterememesine karşın, Yozgatspor’a puan kaybettirebilmek için her türlü çirkinliği yapmaktan geri kalmadı.

Kayseri Şekerspor, Yozgatspor’un küme düşmesinde önemli rol oynadı.

3’üncü ligde kırmızı siyahlı ekibin tüm rakiplerine puanlar dağıtan Kayseri Şekerspor, Yozgatspor karşısında aslan kesildi.

Yozgatspor’un Bölgesel Lig’de verdiği mücadelede de Kayseri Şekerspor önemli bir görev üstlendi.

Rakip takımlara bol keseden puanlar dağıtıp, gerektiğinde kendi kalesine gol alıp, yenilen Kayseri Şekerspor, Yozgatspor karşısında ortaya koyduğu, futbol dışı davranışlarıyla da puan aldı.

Akay’ın göreve geldiği günden beri Yozgatspor’a karşı Kayseri Şekerspor’un sergilediği olumsuz tutum, ‘Hüseyin Akay Yozgatlıdan aldığı desteğe karşılığını böyle mi veriyor? Yoksa ortada başka bir hesap mı var?’ sorularını akla getirmeye başladı.

Bozok Şehir Stadı’nda oynanan maçta Mersin Bölgesinden Ali Rıza Altunbakır düdük çaldı.

Altunbakır’ın yardımcılıklarını Mersin Bölgesinden Abdullah Polat, Ramazan Taşkın yaptı.

Kritik karşılaşmada İsa Maviş Tazegül dördüncü hakem olarak görev aldı.

8’inci dakikada Nizamettin’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 14’üncü dakikada Kayseri Şekerspor’un kazandığı serbest atışı Muhammed kullandı.

Altı pas üzerine gelen topa iyi yükselen Recep’in şutu filelerle buluşunca konuk takım 1-0 öne geçti.

17’inci dakikada Mehmet Şükrü’nün ortasında Şeker defansı topu uzaklaştırdı.

Ziya gelişine sert vurdu top üstten az farkla auta çıktı 21’inci dakikada Hakkı Tosun’un ceza sahasına ortasında ön direkte topa dokunan Ali Yakup’un şutunda top filelerle buluşunca skor 1-1 oldu.

25’inci dakikada gelişen Kayseri Şekerspor atağında Tural Rzayev’in ceza alanı içerisine gönderdiği topa Oğuz dokundu.

Top Mustafa Köseci’de kaldı. 31’inci dakikada Ali Yakup’un ceza sahası dışından şutunda top kalecide kaldı. 32’inci dakikada soldan Hakkı Tosun aldığı topla ceza sahasına girdi. Şeker defansının müdahalesi ile kötü bir vuruş yapan Hakkı Tosun’un şutu üsten auta çıktı.

37’inci dakikada Vehbi Furkan’ın ortasında Hakkı Tosun’un kafa şutu kalecide kaldı. 39’uncu dakikada Mehmet Şükrü’nün sert şutu yan ağlarda kaldı. 45’inci dakikada Mehmet Şükrü’nün arka direğe yaptığı ortayı Nizamettin tamamlamak istedi. Top az farkla auta çıktı.

47’inci dakikada Mehmet Şükrü’nün ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 48’inci dakikada Şekerspor’un geliştirdiği atakta Ahmet Ayhan’ın sert şutunu Mustafa Köseci kornere çeldi. 54’üncü dakikada Mehmet Şükrü’nün ortasında kaleciden dönen top önünde bulan Hakkı Tosun’un şutu yandan az farkla auta çıktı.

56’ıncı dakikada Ali Yakup’un ortasında Burak ve Mehmet Önder birlikte topa vurunca Yozgatspor mutlak golden oldu. 76’ıncı dakikada Hakkı Tosun’un içe çevirdiği topa Kayseri defansı eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakkı Tosun’un şutu filelerle buluşunca Yozgatspor 2-1 öne geçti. 77’inci dakikada Mehmet Şükrü’nün cezaalanı üzerinden sert şutu yan ağlarla kaldı. 86’ıncı dakikada Mustafa Köseci ile Burak Altunay’ın kontrolündeki topa ikinci yarıda oyuna giren Ali Ateş hareketlendi. Vuruşu kaleci Mustafa’ta kaldı. 90+3’üncü dakikada Kayseri Şekerspor korner atışı kazandı. İsmail Demir’in ön direğe ortaladığı topa 4 Yozgatsporlu oyuncu arasında dokunan Recep ağlara gönderince maç 2-2 sona erdi.